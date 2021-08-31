890x80
Реклама
Министерство социальной защиты Карелии окажет содействие в информировании избирателей, получающих социальные услуги на дому
Сегодня 08:27
ЦИК Карелии получила избирательные бюллетени для досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания
31.08.2021 17:27
Участники видеонаблюдения на выборах получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями
31.08.2021 17:19
Суровая, непредсказуемая погода не сломила жителей Беломорского района (ВИДЕО)
31.08.2021 13:09
Костомукша – это гармоничное сосуществование природы и человека (ВИДЕО)
28.08.2021 12:55
Жители Прионежского района помогают родному краю двигаться только вперед (ВИДЕО)
28.08.2021 10:59

Заключенные в Карелии разобрали на монологи «Преступление и наказание» Достоевского

Новости. Общество
17:20, 01 Сентября 2021
фото: © УФСИН России по Республике Карелия

Новости партнеров

Разбирая героев романа, осужденные формировали уважительное отношение к человеку, обществу и труду, повышали образовательный и культурный уровень, сообщили в УФСИН по Карелии.

В СИЗО-2 города Сегежа в преддверии празднования 200-летия со дня рождения Федора Михайловича Достоевского был организован конкурс по роману «Преступление и наказание»

Осужденные отряда хозяйственного обслуживания прочитали вслух отрывки из знаменитого произведения, в их исполнении звучали монологи Раскольникова, Мармеладова и других героев романа. Участники выбирали наиболее ключевые эпизоды и обсуждали их. Раскрывая характер каждого героя, отбывающие наказание искали причины их поступков.

Всероссийский конкурс-акция «Преступление и наказание» проводится в учреждениях уголовно-исполнительной системы страны по инициативе ФСИН России при поддержке Московского молодежного театра им В. С. Спесивцева. Акция носит просветительский характер, направленный на формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам и правилам человеческого общежития, направлена на повышение их образовательного и культурного уровней.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Самуил
2021-09-01 18:55:37
Бабуля давно не процентщица, вся в поездках...
Успешный
2021-09-01 17:31:41
У ночного фотографа свой журнал здоровья. Там не монологи, там фотографии. На отбывание наказание в хозотряде пусть не надеется, ибо рецидивист и статейка весьма не авторитетная. И он об этом знает.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.08.2021, 10:20
Шок: врачи Детской республиканской больницы в Петрозаводске везли ребенка без сознания на процедуры под проливным дождем
26.08.2021, 07:50
Историческое здание школы в Петрозаводске передано ФСБ
27.08.2021, 10:16
Два человека погибли при столкновении грузовиков под Петрозаводском
27.08.2021, 09:55
Супруга одного из отравившихся белорусов: Антон поехал в Карелию заработать денег, а не умирать
30.08.2021, 10:43
Власти Карелии передали в аренду без торгов почти 9 гектаров земли в районе Ялгубы
27.08.2021, 21:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ БЕЛОРУСОВ В КАРЕЛИИ, ПЕТРОЗАВОДСК ПОД ВОДОЙ И ШКОЛА ДЛЯ ФСБ

Аналитика

Сегодня 16:07
Обществоведение
«Здравляндия»: Нам доверяют самое ценное — заботу о здоровье детей!
Родителям больше не надо беспокоиться об очереди на запись к узким специалистам, прохождении всех нужных анализов и ожидании прохождения диагностики.
Разбери фундамент голыми руками 4
Сегодня 11:32
Право на отдых 1
31.08.2021 12:10
Будь разборчив. Пересмотр приоритетов сохранит Карелии репутацию чистого края
31.08.2021 09:45
Бюджетный эффект – чисто символический 3
30.08.2021 14:08
Вся аналитика

Чтиво

31.08.2021 15:40
Частная жизнь
Музыкальный «выстрел» из 90-х
Команда скейтбордистов модного американского бренда сняла в Петрозаводске клип под шуточную песню из эфира Карельского телевидения 30-летней давности.
Самый новый лазер в России начал работу в Карелии
31.08.2021 11:16
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
30.08.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»