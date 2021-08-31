Заключенные в Карелии разобрали на монологи «Преступление и наказание» Достоевского

Разбирая героев романа, осужденные формировали уважительное отношение к человеку, обществу и труду, повышали образовательный и культурный уровень, сообщили в УФСИН по Карелии.

В СИЗО-2 города Сегежа в преддверии празднования 200-летия со дня рождения Федора Михайловича Достоевского был организован конкурс по роману «Преступление и наказание»

Осужденные отряда хозяйственного обслуживания прочитали вслух отрывки из знаменитого произведения, в их исполнении звучали монологи Раскольникова, Мармеладова и других героев романа. Участники выбирали наиболее ключевые эпизоды и обсуждали их. Раскрывая характер каждого героя, отбывающие наказание искали причины их поступков.

Всероссийский конкурс-акция «Преступление и наказание» проводится в учреждениях уголовно-исполнительной системы страны по инициативе ФСИН России при поддержке Московского молодежного театра им В. С. Спесивцева. Акция носит просветительский характер, направленный на формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам и правилам человеческого общежития, направлена на повышение их образовательного и культурного уровней.