Заключенные в Карелии создают мультфильм об одном нехорошем человеке

В РБ №2 осужденные на кружке учатся делать мультфильмы.

В республиканской больнице №2 работает телестудия «Медведь», в которой в рамках кружковой работы занимаются осужденные. В настоящее время участники кружка занимаются подготовкой социальной рекламы антинаркотической направленности. Они предложили сделать мультипликационный фильм. Для этого освоили ряд новых компьютерных программ, привлекли художника для прорисовки необходимых деталей, написали сценарий и авторскую песню, рассказывающую историю об одном нехорошем человеке. Об этом рассказали в УФСИН по Карелии.

- Мы столкнулись с непростой задачей создания мультика, никто из нас не умел этого делать. Одно дело нарисовать рисунок, другое дело оживить его. Пришлось учиться новому, осваивать программы, читать рекомендации. Путем проб и ошибок постепенно появились герои, декорации. Это большая командная работа, - поясняет участник кружка.

Ранее сообщалось, заключенные СИЗО-2 в Карелии склеили исцеляющие коллажи-автопортреты.