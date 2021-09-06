Заключенные в Карелии станут поварами, пекарями и слесарями

Профессиональные образовательные учреждения при исправительных колониях Карелии начали новый учебный год, сообщили в УФСИН республики.

Почти 300 осужденных начали профессиональное обучение по различным профессиям, востребованным как в колонии, так и на рынке труда: оператор швейного оборудования, рамщик, повар, пекарь, распиловщик камня, стропальщик, мастер столярного и мебельного производства, слесарь по ремонту автомобилей.

Обучение, организованное по различным программам, будет длиться от 2 до 10 месяцев. При успешной сдаче квалификационных экзаменов осужденным будут выданы свидетельства государственного образца.

В течении года в училищах пройдут дополнительные наборы в учебные группы с короткими сроками обучения. Всего планируется, что необходимую специальность за 2021–2022 годы приобретут более 500 осужденных.