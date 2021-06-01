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Заключенные в Карелии сыграли в городки

Новости. Общество
18:00, 02 Июня 2021
фото: © УФСИН по Карелии

В исправительной колонии №7 прошел турнир по игре в городки, сообщили в УФСИН по Карелии.

«Проявление интереса осужденных к спортивным соревнованиям может стать для многих из них первым шагом к здоровому образу жизни», — считает начальник воспитательного отдела ИК-7 Леонид Свердлов.

Городки — старинная русская народная спортивная игра, в которой необходимо с определенных расстояний «выбивать» метанием биты «города» — фигуры, составленные различным образом из пяти деревянных цилиндров (чурок), называемых «городками». Победителем игры в городки считается участник или команда, затратившие на выбивание городошных фигур наименьшее количество бит.

Городки привлекательны тем, что не требуют особых знаний и умений, специальной физической подготовки. Играть может любой желающий. В ходе игры в колонии были выявлены самые меткие игроки.

Ранее заключенные в Карелии сыграли в интеллектуальную игру.

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