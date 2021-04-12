Заключенные в колонии для туберкулезных больных в Карелии исповедались

Священнослужитель посетил заключенных в ЛИУ-4, сообщили в УФСИН Карелии.

В храме Великомученика и Целителя Пантелеймона, расположенном на режимной территории исправительного учреждения в Сегеже, для всех желающих прошло богослужение. Литургию провел настоятель Входоиерусалимского Храма - иерей Игорь Егоров, являющийся представителем Общественного совета УФСИН. Священнослужитель совершил таинства исповеди и причастия.

В УФСИН уверены, религиозное воздействие на осужденных в период лишения их свободы формирует благоприятный морально-психологический климат, который положительно влияет на порядок и взаимоотношения между осужденными. Оно является важной предпосылкой для успешной ресоциализации осужденных, их дальнейшей общественной адаптации и реабилитации.

Ранее осужденные в Карелии склеили коллаж о счастливой жизни на свободе.