Заключенные в колонии Петрозаводска вновь получили возможность молиться в храме

В исправительной колонии №9 возобновились службы в храме, сообщили в УФСИН Карелии.

Храм при исправительной колонии в Петрозаводске вновь открыл свои двери для верующих. Впервые за несколько месяцев ограничительных мероприятий из-за коронавируса его вновь посетили осужденные православной общины учреждения.

Староста храма ежедневно проводит молебен мирским чином для прихожан, следит за чистотой, принимает записки.

Одновременно в помещении могут находиться не более 10 человек.

Ранее заключенным в Карелии вновь разрешили ходить на свидания.