Заключенных в Карелии научили правильно вести себя во время пожара

В Следственном изоляторе № 1 города Петрозаводска учили профилактике возгораний.

Заключенным СИЗО-1 напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности, сообщила пресс-служба УФСИН России по Республике Карелия.

Занятие с осужденными провели лейтенант внутренней службы Олег Смирнов и старший лейтенант внутренней службы Владислав Обухов из МЧС. Сотрудники ведомств рассказали находящимся под стражей о причинах возникновения пожаров, напомнили правила, которые помогут избежать возгораний. Обитатели СИЗО учились правильно вести себя во время пожара и применять первичные средства пожаротушения.

Беседы по пожарной безопасности были проведены и для сотрудников СИЗО-1.