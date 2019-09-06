Заключенным карельских колоний дадут профессиональное образование

Профессиональные образовательные учреждения при исправительных колониях республики приступили к обучению первых групп учащихся, сообщили в УФСИН Карелии.

Под руководством квалифицированных преподавателей порядка 280 осужденных начали осваивать азы профессионального мастерства по различным специальностям, востребованным не только в самих колониях, но и на рынке труда региона: каменщик, мастер мебельного производства, сварщик, оператор швейного оборудования, кочегар, станочник деревообрабатывающих станков и другие. Обучение организовано как по программам среднего профессионального образования, так и по программам профессионального обучения.

По окончании обучения и при успешной сдаче квалификационных экзаменов осужденным будут выданы свидетельства государственного образца, которые позволяют после освобождения осужденным быстрее найти себе работу.