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Заключенным в Карелии расскажут о космосе

Новости. Общество
12:50, 11 Марта 2021
фото: © AP Photo/Petar Petrov
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В исправительной колонии №7 осужденные готовят цикл видеолекций, посвященный освоению космоса, сообщили в УФСИН Карелии.

Так, 12 апреля 2021 весь мир отмечает 60-летие первого полета человека в космос. Особо почитают этот праздник в нашей стране, так как первым космонавтом стал советский летчик Юрий Алексеевич Гагарин. Каждый россиянин знает это имя со школьной скамьи. Полет Гагарина стал серьезным научным прорывом советской науки и техники.

Работники студии кабельного телевиденья "Выгозерье" совместно с администрацией учреждения приступили к созданию тематического патриотического видеопроекта, посвященного истории освоения космоса.

Цикл видеолекций включает в себя различные исторические этапы научного развития, которые предшествовали полету человека в космос. Отдельно рассказано о летательных аппаратах, о полете собак-космонавтов Белке и Стрелке, о первом спутнике земли, а также о том, как первый полет человека повлиял на развитие международной космической программы.

Данный проект позволит осужденным больше узнать об истории освоения космоса, позволит воспитать чувство гордости за нашу науку, технику и страну в целом.

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