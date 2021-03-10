Заключенным в Карелии расскажут о космосе

В исправительной колонии №7 осужденные готовят цикл видеолекций, посвященный освоению космоса, сообщили в УФСИН Карелии.

Так, 12 апреля 2021 весь мир отмечает 60-летие первого полета человека в космос. Особо почитают этот праздник в нашей стране, так как первым космонавтом стал советский летчик Юрий Алексеевич Гагарин. Каждый россиянин знает это имя со школьной скамьи. Полет Гагарина стал серьезным научным прорывом советской науки и техники.

Работники студии кабельного телевиденья "Выгозерье" совместно с администрацией учреждения приступили к созданию тематического патриотического видеопроекта, посвященного истории освоения космоса.

Цикл видеолекций включает в себя различные исторические этапы научного развития, которые предшествовали полету человека в космос. Отдельно рассказано о летательных аппаратах, о полете собак-космонавтов Белке и Стрелке, о первом спутнике земли, а также о том, как первый полет человека повлиял на развитие международной космической программы.

Данный проект позволит осужденным больше узнать об истории освоения космоса, позволит воспитать чувство гордости за нашу науку, технику и страну в целом.