Закон не писан: «наливайку» в жилом доме обнаружили в районе Петрозаводска

Пивная точка активно продает алкоголь ночью, несмотря на закон.

Жители Сулажгоры пожаловались в соцсети на активную работу так называемой «наливайки» в жилом доме № 7 на улице Пограничной. Пост об этом опубликовали в паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск.

По словам очевидцев, торговля в пивной точке продолжается и после 22:00, несмотря на вступивший в республике с 1 сентября 2024 года закон, запрещающий работу «наливаек» в жилых домах.

«Обращаемся к Администрации г. Петрозаводска, Минпромторгу Карелии, Прокуратуре г. Петрозаводска!. Просьба принять меры!»

— написали авторы поста в соцсети.

Ранее председатель комитета комитета по экономической и промышленной политике Леонид Лиминчук призвал правоохранительные органы реагировать на работающие ночью «наливайки». Говорилось о том, что нарушителей закона о продаже алкоголя будут сначала несколько раз предупреждать по электронной почте, а затем отправлять информацию о них в прокуратуру.