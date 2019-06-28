Подписаться
Новости. Политика
15:47, 28 Июня 2019
фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Закон о монетизации льгот: в правительстве Карелии решили экономить на бедных

Загрузка...

За витриной законопроекта о монетизации льгот скрывается цель – сделать так, чтобы на социальные выплаты в республике тратилось меньше средств.

Правительство Артура Парфенчикова решило принять в Карелии новый закон о монетизации льгот. Документ уже внес в Законодательное собрание премьер-министр Александр Чепик. Для "реформы" специально выбрали летний период – отпуска, дачи, - видимо, надеясь, что законопроект в этом случае не создаст много шума.  Однако, сама суть его такова, что коснется тысяч жителей республики, которым станет гораздо тяжелее выживать в наше непростое время. 

Если закон будет принят, ветераны труда лишатся 50%-й льготы на услуги ЖКХ. Вместо этого им будут платить фиксированные 969 рублей в месяц. Хотя сейчас в денежном выражении у многих пенсионеров ежемесячная льгота составляет 1500-2500 рублей. Это значит, ветеранов сделают совсем нищими. Мы прекрасно знаем, что эти выплаты, которые даже сейчас не перекрывают льготу, потом еще годами никто не будет индексировать. То есть, эти 969 рублей останутся и через год, и через два. И это не единственная норма в законопроекте, которая, даже на первый взгляд, ухудшает положение ветеранов.

Получается, этим законом наши чиновники цинично решили сэкономить на стариках. За витриной законопроекта скрывается вполне обозримая цель – сделать так, чтобы на социальные выплаты в республике тратилось меньше средств.

Что любопытно, в правительстве даже не скрывают, что уменьшение социальной помощи государства организуется в целях оптимизации финансов и экономии бюджетных средств. Но ведь раньше они говорили, что денег в Карелии полно, и депутаты от "Единой России" даже утвердили профицитный бюджет на 2019 год! Выходит, что все-таки не хватает, но экономить чиновники решили не на себе любимых, а на тех, кто и так бедны, а станут, по сути, нищими.

Если закон будет принят, то он вступит в силу с 1 января 2020 года. Новые правила будут распространяться на жителей республики, которые получат право на льготы после этой даты. Для тех, кто уже сейчас пользуется льготами, условия не изменятся. Но все равно это тысячи жителей республики, которые не получат от государства реальной социальной помощи.

Подробнее – здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-06-28 16:36:27
Не ври ты, не ври. Население не пострадает. Не надо жути нагонять, злобно озабоченная наша. :)
zanoza
2019-06-28 16:28:38
Седьмая статья Конституции гласит: «Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». А на самом деле является ли наша страна социальным государством и создаются ли в ней условия для достойной жизни? Мы с вами наблюдаем как сокращаются (оптимизируются) учреждения, оказывающие социальные услуги, и сокращается занятость в них. В связи с этим территориальная и временная доступность для населения в социальных услугах ухудшается, неизбежно растет их платность. Что происходит с льготами? Федеральный центр оставил себе ветеранов войны (категория, которая со временем исчезнет), инвалидов и чернобыльцев. Остальных отдал регионам. А те физически не способны не только индексировать, но и выплачивать свалившиеся им на голову льготы и пособия. Социальное напряжение растёт, потому что 10 лет нам врали, что все будет хорошо, твердили, что мы встали с колен, а потом исподтишка стали ухудшать жизнь граждан проводя в жизнь антинародные законы по повышению пенсионного возраста, уменьшению социальных выплат.
Власти плевать на мнение населения, которое нищает на фоне увеличивающихся до каких-то нереальных высот зарплат чиновников. В цивилизованном государстве такой номер не мог бы пройти. Он возможен только в России!
Мизантроп
2019-06-28 16:41:04
zanoza, "...потому что 10 лет нам врали..."
30 лет, 30. Врали и будут врать. Продолжайте таскаться на выборы.
zanoza
2019-06-28 16:49:43
Мизантроп, пусть вам врали 30 лет, но Путин у власти всего лишь 18 лет! На выборы мы пойдём и проголосуем теперь как надо. В нашей стране выборы – основной способ воздействия граждан на власть!
Мизантроп
2019-06-28 17:06:56
zanoza, Ну сходи, сходи... Тебе же пример Франции похрену, там "типа консерватора" Саркози сменил "типа социалист" Олланд, а потом на смену пришёл "типа либерал" Макрон - а политика пёрла одним и тем же курсом: зарплаты всё ниже, цены и тарифы всё выше, мусора всё злее, хозяевА, депутаты и журнашлюхи всё наглее. Осталось только нацистку Ле Пен к рулям посадить на годик-другой, чтоб французики уже таки разочаровались во всём спектре политических сил Франции...
Я уж про Украину не говорю. Пять президентов и четыре майдана, хе-хе-хе...

Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.06.2019, 13:53
"Общественное обсуждение" по-тихому
25.06.2019, 12:10
ФОТО и ВИДЕО: Танки разрушают асфальт в центре Петрозаводска
27.06.2019, 14:25
В Петрозаводске 16-летняя девушка погибла от удара током, включив водонагреватель
25.06.2019, 10:25
ФОТО: Петрозаводчане требуют закрыть кафе, посетители которого "справляют физические и сексуальные нужды" под окнами жилого дома
24.06.2019, 10:45
В Карелии увеличатся ежемесячные выплаты ветеранам труда
21.06.2019, 12:14
ВИДЕО: Трех человек увезли в больницу с места ДТП в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 13:51
Тема недели
Экономить будут на бедных 15
Власти Карелии готовятся монетизировать социальные льготы и ужесточить условия выплат.
"Если о нас не вспоминают – значит, мы хорошо работаем" 1
Сегодня 12:12
Что ожидает дороги Карелии в ближайшие пять лет? 1
Сегодня 09:38
Ветряки для Кукковки 2
27.06.2019 13:24
"Может, после этого они будут исполнять закон?" 11
26.06.2019 11:48
Вся аналитика

Чтиво

26.06.2019 15:40
Личное мнение
"Предприниматель будет сидеть" 7
Ситуация с олонецким фермером Ираидой Шалак выявила проблемы, накапливающиеся в сфере инвестиционной деятельности в республике.
Пока первое лицо в офисе… 4
21.06.2019 13:23
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
20.06.2019 14:23
"Дружба уже не так актуальна?" 18
13.06.2019 10:56
архив чтиво

Медиа

Репетиция парада с участием военной техники ко Дню города
22.06.2019 13:24
все фото и видео

Опрос

Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»