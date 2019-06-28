Закон о монетизации льгот: в правительстве Карелии решили экономить на бедных

За витриной законопроекта о монетизации льгот скрывается цель – сделать так, чтобы на социальные выплаты в республике тратилось меньше средств.

Правительство Артура Парфенчикова решило принять в Карелии новый закон о монетизации льгот. Документ уже внес в Законодательное собрание премьер-министр Александр Чепик. Для "реформы" специально выбрали летний период – отпуска, дачи, - видимо, надеясь, что законопроект в этом случае не создаст много шума. Однако, сама суть его такова, что коснется тысяч жителей республики, которым станет гораздо тяжелее выживать в наше непростое время.

Если закон будет принят, ветераны труда лишатся 50%-й льготы на услуги ЖКХ. Вместо этого им будут платить фиксированные 969 рублей в месяц. Хотя сейчас в денежном выражении у многих пенсионеров ежемесячная льгота составляет 1500-2500 рублей. Это значит, ветеранов сделают совсем нищими. Мы прекрасно знаем, что эти выплаты, которые даже сейчас не перекрывают льготу, потом еще годами никто не будет индексировать. То есть, эти 969 рублей останутся и через год, и через два. И это не единственная норма в законопроекте, которая, даже на первый взгляд, ухудшает положение ветеранов.

Получается, этим законом наши чиновники цинично решили сэкономить на стариках. За витриной законопроекта скрывается вполне обозримая цель – сделать так, чтобы на социальные выплаты в республике тратилось меньше средств.

Что любопытно, в правительстве даже не скрывают, что уменьшение социальной помощи государства организуется в целях оптимизации финансов и экономии бюджетных средств. Но ведь раньше они говорили, что денег в Карелии полно, и депутаты от "Единой России" даже утвердили профицитный бюджет на 2019 год! Выходит, что все-таки не хватает, но экономить чиновники решили не на себе любимых, а на тех, кто и так бедны, а станут, по сути, нищими.

Если закон будет принят, то он вступит в силу с 1 января 2020 года. Новые правила будут распространяться на жителей республики, которые получат право на льготы после этой даты. Для тех, кто уже сейчас пользуется льготами, условия не изменятся. Но все равно это тысячи жителей республики, которые не получат от государства реальной социальной помощи.

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