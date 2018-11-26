Законодательное собрание сэкономленные средства направит на покупку оборудования для онкодиспансера

За счет сокращения расходов в этом году Законодательное Собрание сэкономило 5 млн рублей, которые будут направлены онкологическому диспансеру на закупку диагностического оборудования.

Такое решение принято 15 ноября на прошедшем заседании Законодательного Собрания. Какое оборудование жизненно необходимо учреждению, этому вопросу было посвящено совещание спикера Заксобрания Элиссана Шандаловича и депутатов с руководителем онкодиспансера Ервандом Хидишяном.

Современные эндовидеогастроскоп и видеобронхоскоп позволят вывести диагностические и лечебные возможности эндоскопического отделения диспансера на новый уровень. Именно на их приобретение решено направить дополнительные средства. Сейчас в отделении уже работает современное оборудование, приобретенное в рамках федеральных программ. Техника позволяет не только отследить динамику течения болезни, вести электронный архив по каждому пациенту и получать цифровое изображение без погрешностей, но и повысить комфорт пребывания пациентов в стационаре. Дооснащение эндоскопического отделения онкодиспансера позволит диагностике шагнуть далеко вперед.

"Я рад, что коллеги в Законодательном Собрании поддержали мое предложение направить средства именно в сферу здравоохранения. Новые диагностические возможности республиканского онкоцентра позволят повысить качество и доступность медицинской помощи в нашей республике", - отметил спикер карельского парламента Элиссан Шандалович.

Добавим, что в прошлом году за счет сокращения расходов Законодательное Собрание также направило дополнительные средства в сферу здравоохранения. Это, в частности, позволило закупить необходимые расходные материалы для станции переливания крови, оплатить проезд пациентов к месту проведения диализа, приобрести детское питание и необходимое лабораторно-диагностическое оборудование для лечебных учреждений.

Ожидается, что новое оборудование в эндоскопическом отделении появится уже весной будущего года.