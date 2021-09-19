Законопроект Элиссана Шандаловича о запрете рекламы «скрутки» пробега автомобилей направят президенту России

Совет Государственной Думы рассмотрел законопроект спикера парламента Карелии Элиссана Шандаловича о внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О рекламе», устанавливающий запрет на рекламу услуг по корректировке данных одометров автомобилей.

На заседании Совета Госдумы принято решение направить проект федерального закона президенту РФ, в правительство России, в Общественную палату РФ и комитеты Государственной Думы для подготовки отзывов, предложений и замечаний.

Комитету по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству поручено с учетом поступивших до 15 октября предложений подготовить данный законопроект к рассмотрению Госдумой. Его планируется рассмотреть в период осенней сессии 2021 года (декабрь).

Как отметил ранее автор законопроекта, спикер карельского парламента Элиссан Шандалович, запрет на рекламу таких сомнительных услуг прежде всего будет способствовать снижению числа аварий из-за неисправностей транспортного средства, которые могут повлечь серьезную опасность для жизни человека.

В настоящее время в федеральном законодательстве установлен аналогичный запрет на рекламу услуг по корректировке показаний приборов учета коммунальных ресурсов. За его нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа: для граждан — от 2 до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 500 тыс. рублей. Такие же санкции в случае принятия законопроекта ожидают нарушителей запрета на рекламу услуг по корректировке одометров.