Законопроект о бессрочном расселении аварийного жилья внесут в Госдуму

Минстрой планирует внести в Госдуму законопроект о постоянно действующем механизме расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года.

Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

"Главная задача этого направления — формирование постоянно действующего механизма расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года... У нас наработки уже есть, но они требуют детального обсуждения. В любом случае в эту сессию мы планируем внести эту законодательную инициативу в Госдуму", — сказал Мень, чьи слова цитирует RNS.

Подробнее – по ссылке.