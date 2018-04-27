Законопроект о бессрочном расселении аварийного жилья внесут в Госдуму

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Минстрой планирует внести в Госдуму законопроект о постоянно действующем механизме расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года.
Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.
"Главная задача этого направления — формирование постоянно действующего механизма расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года... У нас наработки уже есть, но они требуют детального обсуждения. В любом случае в эту сессию мы планируем внести эту законодательную инициативу в Госдуму", — сказал Мень, чьи слова цитирует RNS.
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