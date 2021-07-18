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Законопроект о границах Карелии и Вологодской области внесен в парламент

Новости. Общество
10:37, 19 Июля 2021
фото: Яндекс. Карты

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом об утверждении соглашения об описании границ республики с Вологодской областью.

Такое соглашение ранее подписали глава Карелии Артур Парфенчиков и губернатор соседней области, но для вступления этого документа в силу требуется утвердить его на законодательном уровне.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что это необходимо для «установления границ между субъектами Российской Федерации, описанию их местоположения и внесению сведений о таких границах в Единый государственный реестр недвижимости».

К проекту законов приложено детальное картографическое описание местоположения границ Карелии и Вологодской области.

Что говорится в документе об измении границ регионов, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Саныч
2021-07-19 11:33:27
Ни пяди родной земли вологодским! :)
Гость
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