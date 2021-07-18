Законопроект о границах Карелии и Вологодской области внесен в парламент

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом об утверждении соглашения об описании границ республики с Вологодской областью.

Такое соглашение ранее подписали глава Карелии Артур Парфенчиков и губернатор соседней области, но для вступления этого документа в силу требуется утвердить его на законодательном уровне.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что это необходимо для «установления границ между субъектами Российской Федерации, описанию их местоположения и внесению сведений о таких границах в Единый государственный реестр недвижимости».

К проекту законов приложено детальное картографическое описание местоположения границ Карелии и Вологодской области.

Что говорится в документе об измении границ регионов, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».