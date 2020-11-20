Законопроект о поддержке автотуризма внесут в Госдуму в конце ноября

Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава комитета Борис Пайкин.

"27 ноября будет внесен в Госдуму", - сказал он.

Депутат уточнил, что инициатива разработана в тесном сотрудничестве с Ростуризмом и общественными организациями. Документ вводит в законодательство новые термины, такие как автомобильный туризм, караванинг и другие. "У автотуризма есть большой потенциал, и при поддержке государства он будет развиваться быстрыми темпами", - считает глава комитета.

Выступая в пятницу на Первом международном форуме по автотуризму в Суздале, Пайкин также привел данные Росстата, по которым на автомобиле по России путешествуют более 20 млн человек, однако большинство не выезжает далее 400 км от дома. "Такая география автомобильных путешествий обусловлена проблемами, связанными с недостаточной инфраструктурой: площадки для остановок вдоль большинства автомобильных трасс являются редкостью, а оказываемые услуги - не отвечают потребностям возросшего интереса наших граждан к данному виду путешествий", - цитирует его слова пресс-служба комитета.

Пайкин отметил необходимость заняться созданием оборудованных стоянок с электрической подзарядкой и мест отдыха вдоль автотрасс, предоставить преференции для инвесторов в эту отрасль, использовать механизм государственно-частного партнерства. "Предлагаю создать перечень пилотных автомобильных маршрутов на перспективных туристских направлениях, оценить состояние придорожной инфраструктуры, для того чтобы региональные власти эффективно развивали кемпинги, стоянки для караванеров и прочие элементы инфраструктуры автомобильного туризма", - добавил депутат.