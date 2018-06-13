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Новости. Общество
14:56, 13 Июня 2018

Законопроект о повышении пенсионного возраста может быть внесен в Госдуму 14 июня

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Правительство предложит депутатам самый жесткий из вариантов – 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

Большинство существующих льгот при выходе на пенсию (для различных категорий, таких как военные, люди, работающие на вредных производствах, в тяжелых климатических условиях, медработники и т. д.), скорее всего, сохранится. Принципиальное решение, по словам чиновников, принято давно, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2018-06-13 16:10:23
В марте, когда явку обеспечивали, про повышение пенсионного возраста не знали что ли? Нечего теперь жаловаться на свой же выбор! Наслаждайтесь стабильностью.
кир
2018-06-13 16:19:54
User, смени пластинку многолетнюю.
кир
2018-06-13 15:56:38
Живущие неподалёку пассионарии плодятся ежегодно. А вы размножаться не хотите, даже ежегодно ужасное число число абортов делаете. Кормить вас некому, идет замена нашей цивилизации на более способных, чем вы.
Американец
2018-06-13 15:22:11
предатели Греф, Кудрин, Силуанов делают своё чёрное дело, по уничтожению населения страны
Гарик
2018-06-13 16:05:36
Амриканец, ..Набиулину , Сечина , Димона забыл ещё ))))) и Мутко ))))
User
2018-06-13 16:18:00
Гарик, все забывают, кто инициатор этой камарильи.
Гарик
2018-06-13 16:21:28
User, Все знают , но пока молчат )))
xxxxxxx
2018-06-13 15:14:50
Чем умереть аппетиты олигархов , растаскивающих всё что не приколочено , лучше народ в могилу загнать . Кто будет держать пенсионера на работе до 65 лет ?? Если только в депутатах отсидеться как бабка ...аля или в правительстве .
zanoza
2018-06-13 15:03:31
И опять с "любовью" к гражданам России и со слезами на глазах правительство страны предлагает самый жёсткий вариант повышения пенсионного возраста-65 лет для мужчин и 63 года для женщин.На пенсию будем уходить прямо с работы,но вперёд ногами.
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