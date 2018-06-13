14:56, 13 Июня 2018
Законопроект о повышении пенсионного возраста может быть внесен в Госдуму 14 июня
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Правительство предложит депутатам самый жесткий из вариантов – 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.
Большинство существующих льгот при выходе на пенсию (для различных категорий, таких как военные, люди, работающие на вредных производствах, в тяжелых климатических условиях, медработники и т. д.), скорее всего, сохранится. Принципиальное решение, по словам чиновников, принято давно, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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