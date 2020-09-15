Законопроект о снижении ставок по УСН для арктических районов поддержан парламентом Карелии

Парламент Карелии принял в первом чтении законопроект о снижении ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), для предпринимателей в районах, вошедших в Арктическую зону России.

Согласно документу, если объектом налогообложения являются доходы, то ставку налога предлагается установить в размере 1% в течение 5 налоговых периодов, с момента получения статуса резидента Арктической зоны. По истечении этого срока ставка составит 3% еще на 5 лет.

Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, то предлагаются следующие ставки по УСН: 5% процентов в течение 5 налоговых периодов с момента получения статуса резидента Арктической зоны и 7% по истечение этого срока еще на 5 лет.

Однако, ставки могут отличаться для различных видов бизнеса - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".