Законопроект о выплатах и льготах по ЖКХ "детям войны" в Карелии решили списать в архив

Власти Карелии решили отказаться от продолжения работы над законопроектом о ежемесячных выплатах и льготах по ЖКХ жителям республики, чье детство прошлось во время Великой отечественной войны.

Это следует из решения, принятого сегодня на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии.

В повестку заседания был включен проект закона "О мерах социальной поддержки детей войны", который был внесен в парламент еще в 2012 году, прошел два чтения, но окончательно так и не был принят. Проектом закона было предусмотрено, что жители Карелии, которым на дату окончания Второй мировой войны 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет, смогут пользоваться мерами социальной поддержки. В их числе - ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей, 50%-ная скидка на оплату жилья и коммунальных услуг, ежегодная денежная выплата на оплату топлива и транспортных услуг по его доставке в размере 1,5 тыс. рублей гражданам, проживающим в домах без центрального отопления. Депутаты проголосовали за то, чтобы снять законопроект с рассмотрения. Председатель комитета Алексей Хейфец объяснил это тем, что депутаты работают над альтернативным проектом закона "О детях войны в Республике Карелия". Сегодня он получил поддержку на заседании комитета. Чем этот документ радикально отличается от проекта закона 2012 года, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".