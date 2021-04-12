Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мертвого мужчину нашли в затопленном доме в Карелии
Сегодня 09:53
Парфенчиков поручил проверить все школьные пищеблоки Карелии после массового отравления в Олонце 3
Сегодня 06:40
Мужчина в Борисоглебске задушил напавшую на него бешеную волчицу
12.04.2021 19:10
Два новых претендента вступили в борьбу за кресло сити-менеджера Петрозаводска 5
Сегодня 10:14
Парфенчиков наградил медалью бывшего начальника управления ФСБ Карелии
Сегодня 08:05
Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ – выбираем одного из трех (ОПРОС) 24
Сегодня 09:17
Родственники похоронили мужчину и через день обнаружили его живым
12.04.2021 21:30

Законопроект о выплатах и льготах по ЖКХ "детям войны" в Карелии решили списать в архив

Новости. Общество
14:41, 13 Апреля 2021
фото: Роман Храмовник / ТАСС
Загрузка...

Власти Карелии решили отказаться от продолжения работы над законопроектом о ежемесячных выплатах и льготах по ЖКХ жителям республики, чье детство прошлось во время Великой отечественной войны.

Это следует из решения, принятого сегодня на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии.

В повестку заседания был включен проект закона "О мерах социальной поддержки детей войны", который был внесен в парламент еще в 2012 году, прошел два чтения, но окончательно так и не был принят. 

Проектом закона было предусмотрено, что жители Карелии, которым на дату окончания Второй мировой войны 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет, смогут пользоваться мерами социальной поддержки. В их числе - ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей, 50%-ная скидка на оплату жилья и коммунальных услуг, ежегодная денежная выплата на оплату топлива и транспортных услуг по его доставке в размере 1,5 тыс. рублей гражданам, проживающим в домах без центрального отопления.

Депутаты проголосовали за то, чтобы снять законопроект с рассмотрения.

Председатель комитета Алексей Хейфец объяснил это тем, что депутаты работают над альтернативным проектом закона "О детях войны в Республике Карелия". Сегодня он получил поддержку на заседании комитета.

Чем этот документ радикально отличается от проекта закона 2012 года, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-04-13 15:39:51
ЖАБА задушила едросов ))) :)
ромео
2021-04-13 15:39:49
скоро выборы, народ все помнит
zanoza
2021-04-13 15:19:54
Разве что-то нормальное можно ждать от наших законотворцев, только очередную подлянку могут предложить людям.
театральный критик
2021-04-13 14:55:20
Голосуйте за Боголепова ! :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске
09.04.2021, 09:59
Появился еще один претендент на пост сити-менеджера Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 16:17
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Реставрация по цене каркасного дома
Сегодня 16:15
А уголек-то коптит 2
12.04.2021 15:05
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 15
12.04.2021 09:43
«Высший пилотаж финской архитектуры» 6
09.04.2021 12:50
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»