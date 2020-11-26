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Законопроект об увеличении штрафов за надписи на стенах связали со 100-летием Карелии

Новости. Общество
14:40, 27 Ноября 2020
фото: Геодакян / ТАСС
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Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом, предусматривающим двукратное увеличение размера штрафов за самовольное нанесение надписей, рисунков, граффити на стены зданий и сооружений.

Сейчас размер штрафов для граждан составляет от 1 до 2 тыс. рублей, а в проекте новой редакции закона – от 2 до 4 тыс. рублей.

В пояснительной записке к проекту закона указаны мотивы такой инициативы.

"В Республике Карелия проведена большая работа по благоустройству городов к 100-летию образования республики... При этом участились случаи несанкционированного нанесения граффити и других рисунков на здания и иные строения, в том числе на свежевыкрашенные фасады", - говорится в документе.

Как вырастут штрафы для должностных и юридических лиц, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
12345
2020-11-27 16:20:30
А толку - то? Больше 5 тр не назначить. И какое вдруг юридической лицо может попасть под эту статью? В основном ведь граждане этим делом занимаются?
елпидифор
2020-11-27 15:16:01
Я если кто-то нанесет "граффити или иной рисунок" на здание, не включенное в план ремонта, посвященному юбилею?
протестанутый
2020-11-27 15:01:38
Маловато будет. Общественные работы будут весьма полезны. И естественно фото в полный рост с указанием фио. Либерастня сразу заквакает о правах человеков.
Гость
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