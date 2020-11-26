Законопроект об увеличении штрафов за надписи на стенах связали со 100-летием Карелии

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом, предусматривающим двукратное увеличение размера штрафов за самовольное нанесение надписей, рисунков, граффити на стены зданий и сооружений.

Сейчас размер штрафов для граждан составляет от 1 до 2 тыс. рублей, а в проекте новой редакции закона – от 2 до 4 тыс. рублей.

В пояснительной записке к проекту закона указаны мотивы такой инициативы.

"В Республике Карелия проведена большая работа по благоустройству городов к 100-летию образования республики... При этом участились случаи несанкционированного нанесения граффити и других рисунков на здания и иные строения, в том числе на свежевыкрашенные фасады", - говорится в документе. Как вырастут штрафы для должностных и юридических лиц, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".