Законопроект об ужесточении наказания для представителей власти за пытки внесен в Госдуму

Документ расширяет понятие «пытки» и усиливает наказание за их применение.

В Госдуму внесли законопроект, направленный на ужесточение ответственности за пытки, организованные представителями власти, сообщили в пресс-службе главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова. Об этом сообщают РИА Новости.

«Ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключенным в системе ФСИН вызвали озабоченность широкой общественности и не могут остаться без внимания законодателей», — сказал он.

Надругательство, унижение достоинства, попрание основных прав человека нельзя оправдать никакими благими намерениями или социально значимыми целями, добавляется в заявлении.

Документ дает детальное и четкое определение пыток, соответствующее конвенции против них и других жестоких видов обращения и наказания, заключенной 10 декабря 1984 года.

«В частности, к целям осуществления пыток отнесено запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки. Более детальное определение понятия „пытка“ вносит определенность в квалификацию деяния и позволяет назначить адекватное наказание виновному», — считает Крашенинников.

Также к пыткам предложено приравнивать принуждение к даче показаний: в статью 302 УК («Принуждение к даче показаний») вводится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительных органов.

«Это позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК», — пояснили в пресс-службе.

Законопроект усиливает наказание за пытки, организованные и/или проводимые представителями власти для принуждения к даче показаний (статья 302) или запугивания (статья 286 УК «Превышение должностных полномочий»).

«Теперь такие преступления наказываются лишением свободы до 12 лет, а это переводит их в разряд особо тяжких», — сказал Крашенинников. То есть увеличивается срок давности по таким деяниям, что позволяет эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания.