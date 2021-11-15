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Законопроект об ужесточении наказания для представителей власти за пытки внесен в Госдуму

Новости. Общество
22:30, 20 Декабря 2021
фото: © unsplash

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Документ расширяет понятие «пытки» и усиливает наказание за их применение.

В Госдуму внесли законопроект, направленный на ужесточение ответственности за пытки, организованные представителями власти, сообщили в пресс-службе главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова. Об этом сообщают РИА Новости.

«Ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключенным в системе ФСИН вызвали озабоченность широкой общественности и не могут остаться без внимания законодателей», — сказал он.

Надругательство, унижение достоинства, попрание основных прав человека нельзя оправдать никакими благими намерениями или социально значимыми целями, добавляется в заявлении.

Документ дает детальное и четкое определение пыток, соответствующее конвенции против них и других жестоких видов обращения и наказания, заключенной 10 декабря 1984 года.

«В частности, к целям осуществления пыток отнесено запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки. Более детальное определение понятия „пытка“ вносит определенность в квалификацию деяния и позволяет назначить адекватное наказание виновному», — считает Крашенинников.

Также к пыткам предложено приравнивать принуждение к даче показаний: в статью 302 УК («Принуждение к даче показаний») вводится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительных органов.

«Это позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК», — пояснили в пресс-службе.

Законопроект усиливает наказание за пытки, организованные и/или проводимые представителями власти для принуждения к даче показаний (статья 302) или запугивания (статья 286 УК «Превышение должностных полномочий»).

«Теперь такие преступления наказываются лишением свободы до 12 лет, а это переводит их в разряд особо тяжких», — сказал Крашенинников. То есть увеличивается срок давности по таким деяниям, что позволяет эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания.

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Комментарии

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кир театральный
2021-12-20 23:08:12
Всё же испугались международного наказания и давления, решили принять закон,не факт что будет исполняться,как и многие другие законы ...
А что с отравлениями людей? Закон будет?
кир
2021-12-20 22:42:31
Заигрывают перед Западом. В России нельзя без порки. Хотя бы это оставили, - сказал кот.
Гость
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