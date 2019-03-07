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Новости. Общество
11:54, 07 Марта 2019
фото: Валерий Поташов

"Закрытие школы приведет к исчезновению деревни"

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Жители карельской деревни Савиново направили петицию главе Карелии, детскому омбудсмену и министру просвещения России.

Вслед за жителями карельского села Крошнозера, обратившимися к главе республики Артуру Парфенчикову с просьбой не допустить закрытия школы-сада в этом населенном пункте, свою петицию к губернатору отправили и родители учащихся из деревни Савиново, которая так же, как Крошнозеро, находится в Пряжинском национальном районе. Помимо руководства Карелии петиция из Савиново адресована уполномоченной по правам ребенка в России Анне Кузнецовой и министру просвещения страны Ольге Васильевой.  

Как рассказали жители Савиново, 6 марта к ним приезжала экспертная комиссия по оценке последствий принятия решения по реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения во главе с заместителем руководителя районной администрации Еленой Илюкович. Комиссия предложила родителям учащихся начальной школы организовать подвоз детей в образовательные учреждения соседних сел, а для воспитанников сада – создать семейную дошкольную группу. По словам родителей, реальная причина закрытия школы-сада – экономическая: у учреждения отсутствует металлический забор и система видеонаблюдения.

"Перевод детей в другую школу лишает право ребёнка получать образование в той школе, которая ему нравится  и которую выбирают родители. Соседние школы удалены от нашей деревни на 20-40 км, детям придется ездить на автобусе, а не учиться спокойно рядом с домом. Дошкольникам придется ютиться в маленькой квартирке, не отвечающей нормам СаНПина (например: вода). В Федеральном законе "Об образовании"  (пункт 3.1 статья 44) говориться о праве выбора родителями (законными представителями) обучающихся образовательного учреждения", – напомнили главе Карелии и федеральным чиновникам жители Савиново.

Родители учащихся подчеркнули, что Савиновская школа-сад располагается в месте компактного проживания карелов и на протяжении многих лет является центром жизни в деревне. Кроме того, в резолюции Восьмого съезда карельского народа, который прошел в Карелии в 2016 году, особо отмечалась необходимость сохранения таких образовательных учреждений.

"При опросе граждан 6 марта 2019 года мы единогласно выступили против ликвидации школы-сада. Оптимизация проводится в целях эффективности расходования средств, а не для повышения качества, доступности, не для повышения уровня развития, отдыха и оздоровления детей, т.е. не на благо подрастающего поколения. Местным властям проще не ремонтировать школу, а закрыть ее. Закрытие школы приведет к исчезновению деревни. Нужно сохранять наше учреждение и как для образования, и как инфраструктуру села! Чтобы жизнь теплилась, чтобы  люди  знали, куда могли прийти получить государственную услугу. Ведь даже в Конституции  белым-по-черному говорится о праве на человеческое достоинство", – написали жители Савиново главе Карелии, детскому омбудсмену и министру просвещения страны.

 

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