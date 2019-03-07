Жители Крошнозера выступили против закрытия образовательного учреждения в старинном селе, которое является местом компактного проживания карелов.

Жители села Крошнозеро Пряжинского национального района Карелии направили обращение главе республики Артуру Парфенчикову с просьбой не допустить закрытия начальной школы-сада в этом населенном пункте, который считается местом компактного проживания карелов. 6 марта в Крошнозере побывала комиссия по оценке последствий принятия решения по реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения, и, как сообщила "Столице на Онего" глава Крошнозерского сельского поселения Любовь Пономарева, родители учащихся и педагоги высказали членам комиссии свое несогласие с ликвидацией школы-сада.

"Мы – родители учеников и местное население – категорически против закрытия, – говорится в петиции, которая направлена также в министерство образования Карелии и администрацию Пряжинского национального района. – Мы не видим никаких причин для закрытия. Нас устраивает все: учителя, как опытные педагоги, работники, которые обслуживают детей, подвоз и вывоз детей нас тоже устраивает. Здание школы крепкое, теплое, дети довольны, сытые. Мы не понимаем, кому и зачем постоянно надо что-нибудь да закрыть, лишить рабочих мест крошнозерцев, а главное – усложнить жизнь и учебу детям. Теперь почему-то дети должны вставать в 6.00, чтобы в 7.00 ехать в Ведлозерскую школу, а приехать домой в 16.00. Итого на ногах ребенок начальной школы должен быть примерно 9 часов, пока попадет домой. А если гололед или поломка автобуса или еще что-то, тогда еще и позже. А когда детям заниматься домашними уроками и делами, да просто жить? Кто же пожалеет наших детей, если не мы? Поэтому мы однозначно против и будем бороться до последнего".



Обращение жителей Крошнозера главе Карелии

Напомним, в Крошнозерской школе сегодня обучаются девять детей, с которыми работают четыре педагога, но только двое из них имеют полную нагрузку. В образовательном учреждении существовала и дошкольная группа, однако в настоящее время ее деятельность приостановлена, и будущих школьников пришлось передать на воспитание бабушкам. Жители Крошнозеро попросили главу Карелии попросили возобновить работу дошкольной группы, отметив, что на территории поселения есть семьи, имеющие детей дошкольного возраста и желающие устроить их в школу-сад.