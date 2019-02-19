Закрывающееся в Петрозаводске котокафе ищет хозяев для питомцев

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В столице Карелии с 1 марта закроется Котокафе, которое расположено на пр. Ленина.
"Владелец котокафе заболела, ей требуется длительное и дорогостоящее лечение, поэтому больше нет возможности содержать проект. Что будет с котиками? Котики разъедутся на передержки и будут искать своих мампап через соц.сети", - отмечается в паблике кафе.
В настоящее время ищут передержку для котиков с кличками: Оскар, Мишель, Лунтя, Софи, Дымок, Тимоша.
"Если кто-то думал об усыновлении котика, но не мог решиться – может время настало?" – добавили в кафе.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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