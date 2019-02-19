Закрывающееся в Петрозаводске котокафе ищет хозяев для питомцев

В столице Карелии с 1 марта закроется Котокафе, которое расположено на пр. Ленина.

"Владелец котокафе заболела, ей требуется длительное и дорогостоящее лечение, поэтому больше нет возможности содержать проект. Что будет с котиками? Котики разъедутся на передержки и будут искать своих мампап через соц.сети", - отмечается в паблике кафе.

В настоящее время ищут передержку для котиков с кличками: Оскар, Мишель, Лунтя, Софи, Дымок, Тимоша.

"Если кто-то думал об усыновлении котика, но не мог решиться – может время настало?" – добавили в кафе.