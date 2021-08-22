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Залетный гастролер обворовал магазин спорттоваров в Петрозаводске

Новости. Криминал
10:50, 23 Августа 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Донат Сорокин

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Молодой человек в поисках лучшей доли вынес из магазина вещи на 17 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратились работники магазина спортивных товаров, расположенного в крупном торговом центре. Просматривая записи камеры видеонаблюдения, они обнаружили факт кражи товара на сумму более 17 тысяч рублей. Из торгового зала пропали две жилетки, две пары брюк и две футболки.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний уроженец другого региона, переехавший в республику в поисках лучшей доли. Молодой человек не имеет постоянного заработка — вещи он украл, чтобы потом продать их.

Теперь за содеянное ему придётся ответить перед законом. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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