Залетный гастролер обворовал магазин спорттоваров в Петрозаводске

Молодой человек в поисках лучшей доли вынес из магазина вещи на 17 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратились работники магазина спортивных товаров, расположенного в крупном торговом центре. Просматривая записи камеры видеонаблюдения, они обнаружили факт кражи товара на сумму более 17 тысяч рублей. Из торгового зала пропали две жилетки, две пары брюк и две футболки.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний уроженец другого региона, переехавший в республику в поисках лучшей доли. Молодой человек не имеет постоянного заработка — вещи он украл, чтобы потом продать их.

Теперь за содеянное ему придётся ответить перед законом. По факту кражи возбуждено уголовное дело.