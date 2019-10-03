Замерзающим жителями поселка на севере Карелии везут электроотопители

В поселок Рабочеостровск Кемского района, где люди остались без отопления из-за недостроенной котельной, везут электроотопители, сообщил депутат Заксобрания Николай Зайков.

Депутат парламента Карелии Николай Зайков рассказал журналистам, что комитет по жизнеобеспечению повез в Рабочеостровск электроотопители.

"Электроотопители – это временно, - сообщил депутат Зайков. - Подрядчик планирует запустить котельную в Рабочеостровске 10 октября".

Напомним, отопительный сезон в поселке Рабочеостровск Кемского района Карелии не начался из-за затягивания сроков строительства новой котельной.

На сегодняшний день в поселке без отопления остаются детдом, школа, детский сад, а также около 500 жителей поселка.

Монтаж оборудования в котельной Рабочеостровска начался с 27 сентября. До этого, по словам руководства поселка, подрядчики занимались сносом старого объекта. Уже установлены четыре котла из пяти, к ним подведены трубы. По словам Жука, власти рассматривают возможность запустить оборудование до того, как вокруг него возведут стены и крышу, чтобы ускорить приход тепла в дома людей.