Подписаться
Новости. Общество
13:59, 03 Октября 2019
фото: © Владимир Смирнов/ТАСC

Замерзающим жителями поселка на севере Карелии везут электроотопители

Загрузка...

В поселок Рабочеостровск Кемского района, где люди остались без отопления из-за недостроенной котельной, везут электроотопители, сообщил депутат Заксобрания Николай Зайков.

Депутат парламента Карелии Николай Зайков рассказал журналистам, что комитет по жизнеобеспечению повез в Рабочеостровск электроотопители.

"Электроотопители – это временно, - сообщил депутат Зайков. - Подрядчик планирует запустить котельную в Рабочеостровске 10 октября".

Напомним, отопительный сезон в поселке Рабочеостровск Кемского района Карелии не начался из-за затягивания сроков строительства новой котельной.

На сегодняшний день в поселке без отопления остаются детдом, школа, детский сад, а также около 500 жителей поселка.

Монтаж оборудования в котельной Рабочеостровска начался с 27 сентября. До этого, по словам руководства поселка, подрядчики занимались сносом старого объекта. Уже установлены четыре котла из пяти, к ним подведены трубы. По словам Жука, власти рассматривают возможность запустить оборудование до того, как вокруг него возведут стены и крышу, чтобы ускорить приход тепла в дома людей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-10-03 14:56:53
Либерастня и тутошняя истеричка очень недовольны тем, что в Рабочеостровск везут обогреватели.
zanoza
2019-10-03 14:13:42
Ситуация повторяется . Эти электроотопители ещё были при Белошапке в КЭР закуплены и использовались при частых авариях, происходивших в его бытность. Вот снова пригодились! :) А кто будет людям компенсировать расходы на эл.энергию? Да и не очень-то согреют эти эл.обогреватели промёрзшие помещения северного посёлка.
Вася
2019-10-03 14:19:08
zanoza, Найди себе мужика,и не ной.
zanoza
2019-10-03 14:43:35
Вася, в твою голову мысли приходят умирать. Уж лучше бы ты молчал, может за умного бы сошёл.
Вася
2019-10-03 14:48:48
zanoza, Вам не угодишь,то зарплата маленькая,то холодно,то таблетки дорогие,вот помню раньше,при Сталине,еще хуже жили,и не ныли.
Вася
2019-10-03 14:46:04
zanoza, Лучше умирать,чем ныть.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.09.2019, 09:54
ДТП в Карелии: "Машина в хлам. Люди в реанимации"
28.09.2019, 10:15
НЛО пролетел в Карелии (ВИДЕО)
01.10.2019, 13:33
Снег и сильный ветер обрушатся на Карелию
28.09.2019, 13:09
Трое рыбаков утонули на озере в Карелии
27.09.2019, 14:44
На трассе в Карелии погиб 18-летний дорожный рабочий
30.09.2019, 09:17
Пропавшего в Карелии мужчину нашли мертвым

Аналитика

Сегодня 09:49
Обществоведение
"В Интернете смотрела, как убить человека" 1
Бывший соцработник Юлия Семенова, обвиняемая в жестоком убийстве двух пенсионеров-инвалидов в Питкяранте, рассказала, как совершила преступление.
Археолог Александр Жульников: "Там все разворочено" 3
02.10.2019 11:21
"Крик, больше похожий на визг"
02.10.2019 09:07
"Самое трудное в переписи – доступ в элитные дома"
01.10.2019 15:35
Нужна офтальмологическая помощь
30.09.2019 15:29
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:30
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
Изображая жертву 1
Сегодня 09:13
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
"Других рук у Бога нет", или Цветы для хирурга
26.09.2019 08:28
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
02.10.2019 12:03
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»