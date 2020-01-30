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Замерзавший на крыше юноша поднял на ноги все спасательные службы Петрозаводска

Новости. Происшествия
15:25, 31 Января 2020
фото: © Евгений Курсков/ТАСС
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Спасатели достали с крыши дома в центре Петрозаводска молодого человека с признаками опьянения и обморожения.

Как сообщили "Столице на Онего" в МЧС и карельской поисково-спасательной части, сегодня днем, 31 января в 12.15, на пульт дежурной части спасателей поступил звонок от петрозаводчанки, которая сообщила, что на крыше дома по улице Куйбышева лежит человек.

Когда спасатели прибыли на место вызова, то обнаружили, что на крыше дома находится мужчина лет 20, предположительно в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники МЧС вывели юношу с крыши и передали врачам скорой помощи, которые зафиксировали у молодого человека незначительное обморожение. Госпитализация не потребовалось.
"Молодой человек остался в одной из квартир, - сказали спасатели. – Там его поили горячим чаем".

По неподтвержденной информации, отец искал этого молодого человека уже с 7 утра.

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Комментарии

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