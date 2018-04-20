Замерзли сегодня? Завтра в Петрозаводске будет еще холоднее

По теме
Загрузка...
В субботу, 21 апреля, в Карелии сохранится облачная погода, температура днем 0, +5.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики пройдут небольшие, местами умеренные осадки. На юге Карелии утром и днем возможен сильный дождь, мокрый снег, на севере – снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Ветер ночью восточный, северо-восточный, днем северо-восточный, северный умеренный, местами порывистый сильный.
Температура воздуха ночью +3, -2, по северным районам до -7 градусов по Цельсию. Днем 0, +5, местами до +8.
В Петрозаводске ночью и днем дождь, мокрый снег. Днем также возможно усиление ветра.
Температура ночью 0, +2, а днем +2, +4 градуса.
По теме
Выбор читателей
17.04.2018, 15:13
18.04.2018, 12:25
15.04.2018, 13:13
16.04.2018, 17:06
18.04.2018, 15:16
Аналитика
19.04.2018 13:51
Расследование
В суде обнародованы документы АО "Пряжинское" и партнеров, раскрывающие "серые" схемы работы предприятия при различных директорах.
18.04.2018 15:16
17.04.2018 12:23
17.04.2018 10:58
16.04.2018 10:45
Чтиво
19.04.2018 10:29
Без политики
В Петрозаводске с 21 по 29 апреля пройдёт мультикультурная выставка современного независимого искусства – "Первая ЛАСТОЧКА".
18.04.2018 12:48
17.04.2018 10:04
17.04.2018 08:52
Медиа
17.04.2018 16:51
Опрос
Нужно ли переименовать улицу Халтурина в Петрозаводске?
Комментарии