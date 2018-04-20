Замерзли сегодня? Завтра в Петрозаводске будет еще холоднее

В субботу, 21 апреля, в Карелии сохранится облачная погода, температура днем 0, +5.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики пройдут небольшие, местами умеренные осадки. На юге Карелии утром и днем возможен сильный дождь, мокрый снег, на севере – снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер ночью восточный, северо-восточный, днем северо-восточный, северный умеренный, местами порывистый сильный.

Температура воздуха ночью +3, -2, по северным районам до -7 градусов по Цельсию. Днем 0, +5, местами до +8.

В Петрозаводске ночью и днем дождь, мокрый снег. Днем также возможно усиление ветра.

Температура ночью 0, +2, а днем +2, +4 градуса.