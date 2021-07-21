Заместитель главы Минприроды Карелии: «Сегодня просто идти навстречу огню нельзя» (ВИДЕО)

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Сергей Шарлаев ответил на вопросы жителей республики о ситуации с лесными пожарами в регионе.

В минувшую среду, 21 июля, Сергей Шарлаев в соцсети в прямом эфире ответил на вопросы, которые чаще всего поступают от жителей региона о пожарах в лесах.

«В первую очередь я бы хотел обратить внимание, что глава Карелии подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории республики. До этого режим ЧС действовал на территории трех муниципальных образований. Это означает, что гражданам нельзя посещать леса с 20 июля по 30 июля включительно», — отметил замминистра.

По словам Шарлаева, сейчас особое внимание уделено крупным лесным пожарам, действующим в Суоярвском, Сегежском и Пряженском районах. Много обращений поступает по поводу пожара вблизи поселка Настенъярви.

«Сейчас пожар занимает площадь порядка 1100 гектаров. До сих пор в полном объеме не снята угроза населенным пунктам Настенъярви и Суоеки. Пока пожары не будет локализованы или ликвидированы, такая угроза снята не будет», — сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии.

Шарлаев отметил, что на тушении пожара у Настенъярви и Суоеки задействовано 246 человек. Там работает 46 единиц техники. К тушению привлечены, прежде всего, арендаторы лесных участков и даже из других районов. В разное время привлекались три вертолета. В среду дополнительно прибыли 14 специалистов федерального учреждения «Авиалесоохрана» — резерв федеральной службы лесного хозяйства России. Дополнительно выдвигаются в этот район и 50 человек из Министерства обороны.

«Сегодня в климатических условиях, которые создались на территории Карелии, просто идти на встречу огню, тушить шквал огня невозможно. Это опасно для жизни людей, которые задействованы на тушении пожаров. И самый оптимальный способ — сбивать пламя. Что мы и делаем, применяя водосливные устройства с вертолетов и делая широкие минерализованные полосы, а от них отжиг на встречу действующим пожарам», — сообщил Сергей Шарлаев.

Ранее сообщалось, эвакуация жителей поселка Карелии, которому угрожал лесной пожар, отменена.