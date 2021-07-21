Реклама
Прислать новость
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!» 16
21.07.2021 09:56
В Карелии введен режим чрезвычайной ситуации 8
21.07.2021 21:32
«Авиалесоохрана»: площадь лесных пожаров в Карелии превысила 7 тысяч гектаров 2
21.07.2021 09:41
Евгений Ульянов: «Масштабное бедствие из-за лесных пожаров – результат неудовлетворительной работы властей Карелии» 15
21.07.2021 10:07

Заместитель главы Минприроды Карелии: «Сегодня просто идти навстречу огню нельзя» (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
07:15, 22 Июля 2021
фото: кадр из видео

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Сергей Шарлаев ответил на вопросы жителей республики о ситуации с лесными пожарами в регионе.

В минувшую среду, 21 июля, Сергей Шарлаев в соцсети в прямом эфире ответил на вопросы, которые чаще всего поступают от жителей региона о пожарах в лесах.  

«В первую очередь я бы хотел обратить внимание, что глава Карелии подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории республики. До этого режим ЧС действовал на территории трех муниципальных образований. Это означает, что гражданам нельзя посещать леса с 20 июля по 30 июля включительно», — отметил замминистра.

По словам Шарлаева, сейчас особое внимание уделено крупным лесным пожарам, действующим в Суоярвском, Сегежском и Пряженском районах. Много обращений поступает по поводу пожара вблизи поселка Настенъярви.

«Сейчас пожар занимает площадь порядка 1100 гектаров. До сих пор в полном объеме не снята угроза населенным пунктам Настенъярви и Суоеки. Пока пожары не будет локализованы или ликвидированы, такая угроза снята не будет», — сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии.

Шарлаев отметил, что на тушении пожара у Настенъярви и Суоеки задействовано 246 человек. Там работает 46 единиц техники. К тушению привлечены, прежде всего, арендаторы лесных участков и даже из других районов. В разное время привлекались три вертолета. В среду дополнительно прибыли 14 специалистов федерального учреждения «Авиалесоохрана» — резерв федеральной службы лесного хозяйства России. Дополнительно выдвигаются в этот район и 50 человек из Министерства обороны.

«Сегодня в климатических условиях, которые создались на территории Карелии, просто идти на встречу огню, тушить шквал огня невозможно. Это опасно для жизни людей, которые задействованы на тушении пожаров. И самый оптимальный способ — сбивать пламя. Что мы и делаем, применяя водосливные устройства с вертолетов и делая широкие минерализованные полосы, а от них отжиг на встречу действующим пожарам», — сообщил Сергей Шарлаев.

Ранее сообщалось, эвакуация жителей поселка Карелии, которому угрожал лесной пожар, отменена.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
19.07.2021, 16:57
В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья
19.07.2021, 11:11
«Ад около поселка Карелии»: пожар в Найстенъярви сняли на видео с борта самолета
19.07.2021, 00:17
Лесные пожары в Карелии разрастаются, на помощь готовы прийти пожарные из Санкт-Петербурга
21.07.2021, 09:56
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»

Аналитика

20.07.2021 13:01
Обществоведение
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 в «Клиниках на Чайкиной»
Если вы собрались в отпуск и вам срочно требуется ПЦР-тест, то «Клиники на Чайкиной» сделают его профессионально, с грамотно оформленным сертификатом.
Люди и монументы
20.07.2021 12:54
«Мы умоляли о помощи» 7
20.07.2021 07:48
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы» 11
19.07.2021 16:38
Ковид сыграет в политику 10
16.07.2021 09:05
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 5
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»