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Замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игорь Волчек, обвиняемый во взяточничестве, произнесет в суде последнее слово

Новости. Общество
15:40, 19 Января 2021
фото: © Столица на Онего
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Обвиняемому в получении взяток бывшему замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игорю Волчеку 2 февраля в суде предоставят последнее слово.

В этот же день ему могут вынести приговор.

Так, 18 января в петрозаводском городском суде под председательством Натальи Федичевой состоялось второе заседание по уголовному коррупционному делу бывшего замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игоря Волчека. Напомним, что срок содержания его под стражей суд накануне нового года продлил еще на полгода.

По версии карельского Следкома, в конце 2019 года бывший тогда министром транспорта РК Алексей Кайдалов и замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорь Волчек получили от двоих питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятки в сумме не менее 800 тысяч рублей и миллион. При этом, во втором случае подрядчик в сделанной им явке с повинной подтвердил, что из планируемых к передаче Кайдалову и Волчеку трех миллионов рублей он отдал замгендиректора аэропорта миллион. Деньги, по имеющейся у "Столицы на Онего" информации, подельники поделили поровну.

Поскольку, в отличие от не признающего вину Кайдалова, Волчек заключил досудебное соглашение со следствием, рассмотрение его уголовного дела проходит в особом порядке: без вызова свидетелей и других судебных процедур, требующихся при рассмотрении дела в общем порядке. Второе заседание суда 18 января, как и первое, было недолгим, Волчек только ответил на некоторые вопросы судьи.

По полученной в суде информации, следующее заседание по этому делу запланировано на 2 февраля. Ожидается, что в этот день государственный обвинитель, прокурор отдела по надзору за соблюдением антикоррупционного законодательства прокуратурой РК Максим Геньба сообщит суду, какое уголовное наказание заслуживает Игорь Волчек. После этого состоятся прения сторон, Волчеку предоставят последнее слово и, возможно, уже в этот день вынесут приговор.

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Комментарии

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Кирилл
2021-01-19 15:48:35
Кто первый сдаст другого , тому и срок меньше....
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