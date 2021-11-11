Замглавы Минприроды Карелии объяснил, когда прекратится «дикий» туризм на горе Воттоваара

Создание государственного учреждения и обустройство инфраструктуры на горе Воттоваара, которая страдает от нашествия «диких» туристов может занять не один год.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по природопользованию и экологии заместитель главы Минприроды Карелии Алексей Щепин.

По его словам, министерство прорабатывает вопрос о создании государственной структуры, которая займется наведением порядка на Воттовааре. Возможно, это будет подразделение госучреждения «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия».

После его создания будут проведены проектно-изыскательские работы, которые позволят определить сумму, необходимую для обустройства инфраструктуры. На Воттоваре сейчас отсутствуют деревянные настилы на тропах, нет установленных стендов-навигаторов, скамеек, контейнеров для сбора мусора, на должном уровне не обеспечена пожарная безопасность.

«В один год этого не сделаешь», — сказал Щепин.