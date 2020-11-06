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06.11.2020 21:00

Замглавы Минздрава Карелии оценила резерв коек для коронавирусных больных в республике

Новости. Общество
16:44, 07 Ноября 2020
фото: © Илья Тимин
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Медицинские учреждения Карелии располагают достаточным резервом, чтобы оперативно увеличить количество коек для больных коронавирусом в случае нарастания пандемии.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Карелии Ольга Руотцелайнен в ходе "Прямой линии" на странице правительства республики Вконтакте.

По ее словам, резерв был сформирован еще весной в начале пандемии, и медучреждения готовые его использовать в любой момент.

"С начала пандемии был составлен определенный список учреждений, которые мы держали в резерве и могли быстро при ухудшении эпидемиологической ситуации развернуть койки, которые будут соответствовать всем необходимым минимальным требованиям… У нас есть еще резервы, которые мы можем развернуть при дальнейшем ухудшении эпидемиологической ситуации… Резерв коечного фонда, в том числе, оснащенный аппаратами искусственной вентиляции легких у нас достаточно большой – 94 таких койки по республике Карелия. Если их занято ежедневно 5-6-7-8, то мы понимаем, что резерв у нас достаточно большой", - пояснила замминистра.

Как сообщалось ранее, в медучреждениях Карелии по состоянию на 7 ноября осталось 30,4% свободных коек для лечения больных коронавирусом – это меньше, чем днем ранее.

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