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Замминистра экономики Карелии заявил, что запасы сахара в торговых сетях республики исчисляются десятками тонн

Новости. Общество
14:37, 19 Марта 2022
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Власти Карелии не видят никаких оснований для закупки продовольствия впрок и объясняют дефицит сахара ажиотажным спросом.

«Ажиотажный спрос приводит к картинкам пустых полок, — сказал министр сельского хозяйства Карелии на специальном брифинге.   — У меня есть информация по целому ряду субъектов федерации, где нет соли. Кто чем запасается — кто солью, кто сахаром. Запасаться сахаром? Ну, наверное, можно. Он — единственный продукт, который не имеет ограничений по сроку годности. Он хранится сколько угодно в условиях соблюдения влажностного режима. Все остальные продукты имеют ограниченные сроки годности, и запасаться ими более чем на срок годности, установленный на упаковке производителя, не имеет смысла». 

Как заявил журналистам заместитель министра экономического развития и промышленности Карелии Виктор Свирский, запасы сахара в торговых сетях республики исчисляются десятками тонн, и они ежедневно отправляются в магазины. Хуже обстоят дела с розничной торговлей в районах.

«Зачастую она берет сахар на наших оптовых базах — два-три представителя, которые обеспечивают. Там есть некое напряжение, сложности с ритмичностью поставок. Наши петрозаводские базы закупают сахар в Санкт-Петербурге, где тоже есть сложности. Но есть обещания, есть понимание, что к концу недели сахар будет в достаточном количестве подвезен в Санкт-Петербург, и он придет к нашим малоформатным магазинам. В целом, если говорить о Российской Федерации, то, как заверяют в Минпромторге, сахара в России более чем достаточно. Кроме того, дополнительно введен запрет экспорта до конца августа этого года — сахар никуда не будет вывезен», — пообещал Виктор Свирский.

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