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Замминистра культуры России рассказала о тяжелейшей истории с Музеем Карельского фронта

Новости. Общество
15:54, 09 Октября 2020
фото: © пресс-служба Правительства
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Статс-секретарь - заместитель министра культуры России Алла Манилова оценила итоги подготовки к 100-летию Карелии в сфере культуры.

В минувший четверг в Петрозаводске прошло диалоговое мероприятие, где обсудили результаты совместной подготовки к 100-летию Карелии правительства республики и Министерства культуры Российской Федерации. Отдельным вопросом стоял Музей Карельского фронта. Судьба этого важнейшего объекта ФЦП складывалась не просто. Но 30 сентября музей был открыт, и об этом событии эксперты могли долго говорить.

"Тяжелейшая история была. До этого я с таким не стакивалась. У нас в министерстве вместе с правительством Карелии в течение двух лет были еженедельные мониторинговые совещания по продвижению проекта. Чувства были в диапазоне от отчаяния до слабой надежды. Но все хорошо, что хорошо кончается. Музей создан и торжественно открыт", - поделилась замминистра культуры России Алла Манилова.

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