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Замминистра образования Карелии: "У нас уличных туалетов нет!"

Новости. Общество
16:07, 09 Сентября 2020
фото: ©Столица на Онего
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Руководитель республиканского Минобраза считает школьные туалеты показателем уровня культуры учебного заведения.

Такую точку зрения Наталья Кармазина высказала на заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Законодательного собрания республики, где 9 сентября обсуждалась подготовка карельских школ к новому учебному году.

"Если ребенок будет ходить на улицу или в неблагоустроенный туалет, ему навряд ли захочется привести в эту школу своих детей. И у нас-то уличных туалетов нет! Но есть туалеты, которые нуждаются в ремонте внутри образовательных организаций", - сказала замминистра.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гриша
2020-09-09 17:59:38
Какой-то каменный век не скончаемый....думающих управленцев совсем нет что ли?
Владимир11
2020-09-09 17:47:06
Вот опять сказали миру
Что без теплого сортиру
И комфорту если нет
Не найти ученью свет!
кир
2020-09-09 18:03:52
Владимир11, :)
goo
2020-09-09 17:05:59
Посмотрел очередной фильм-расследование. Мне стало стыдно за Республику... какие то жалкие 1,5 ляма Боднарчука, против циклопических миллиардов уважаемых людей в остальной России.
Неравнодушный
2020-09-09 17:27:23
goo, согласен, такие же ощущения.
новый
2020-09-09 16:26:08
Карелия устала от этого семейного подряда. Присосались как клещи.
Изя
2020-09-09 16:34:35
А чо так то ? Карелия не только от её семейного подряда страдает , но и от твоего не краше становится :)
кир
2020-09-09 17:26:34
Изя, ты целый день тут. Присосался как клещ. Неинтересен и скучен. Иди на права учись, дурень.
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