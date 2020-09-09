Замминистра образования Карелии: "У нас уличных туалетов нет!"

Руководитель республиканского Минобраза считает школьные туалеты показателем уровня культуры учебного заведения.

Такую точку зрения Наталья Кармазина высказала на заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Законодательного собрания республики, где 9 сентября обсуждалась подготовка карельских школ к новому учебному году.

"Если ребенок будет ходить на улицу или в неблагоустроенный туалет, ему навряд ли захочется привести в эту школу своих детей. И у нас-то уличных туалетов нет! Но есть туалеты, которые нуждаются в ремонте внутри образовательных организаций", - сказала замминистра.