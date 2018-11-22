Замминистра природных ресурсов Карелии: выпуск щебня упал на 11%

Бедой отрасли стали дефицит полувагонов для железнодорожной перевозки щебня и непредсказуемое ценообразование на их предоставление.

Спад щебеночного производства в Карелии наблюдается на протяжении нескольких последних лет. Как сообщил на республиканском совещании по вопросам развития горнопромышленного комплекса заместитель карельского министра природных ресурсов и экологии Алексей Павлов, в этом году выпуск щебня упал на 11 процентов и, по предварительной оценке, составит около 16 миллионов кубометров. В числе главных причин этого замруководителя республиканского Минприроды назвал высокую транспортную составляющую в конечной стоимости продукции, падение объемов на строительном рынке и темпов дорожного строительства в Московском регионе, который традиционно является потребителем карельского щебня, а также рост курса валют, отразившийся на текущих затратах горнопромышленных предприятий, которые и без того испытывают нехватку оборотных средств.

Однако настоящей бедой отрасли стали дефицит полувагонов для железнодорожной перевозки щебня и непредсказуемое ценообразование на их предоставление. По словам заместителя председателя Ассоциации горнопромышленников Карелии Андрея Громового, возглавляющего компанию "Промнерудтранс", если бы в республике не было дефицита полувагонов, то не было бы и оснований для роста цен на предоставление подвижного состава.

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