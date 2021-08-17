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Замначальника Управления МЧС Карелии ушел на повышение в Ненецкий автономный округ

Новости. Общество
13:56, 20 Августа 2021
фото: © МЧС по Республике Карелия

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Бывший заместитель начальника Главного управления МЧС по Карелии Дмитрий Зайцев назначен начальником управления МЧС по Ненецкому автономному округу.

Как сообщили в МЧС Карелии, бывший заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Карелия по Государственной противопожарной службе Дмитрий Серегеевич Зайцев назначен начальником Главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу.

«Дмитрий Серегеевич Зайцев начал свой путь с должности дознавателя межтерриториального отдела государственного пожарного надзора в Кеми в 2006 году. В дальнейшем проходил службу на различных должностях в противопожарной службе, а закончил службу в должности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Карелия по Государственной противопожарной службе»,  -сообщили в карельском МЧС.

Бывшие коллеги поздравили Дмитрия Зайцева с назначением, пожелали успехов на новом посту и сообщили, что верят в него.

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