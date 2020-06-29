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Замначальника Управления Росгвардии Карелии Сергей Исаков получил новую должность в Новгородской области

Новости. Общество
07:15, 30 Июня 2020
фото: источник информационное издание "Великий Новогород"
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Полковник полиции Сергей Исаков стал временно исполняющим обязанности начальника Управления Росгвардии по Новгородской области.

Как сообщает информационное издание "Великий Новгород", 29 июня губернатор Андрей Никитин встретился с временно исполняющим обязанности начальника Управления Росгвардии по Новгородской области, полковником полиции Сергеем Исаковым. Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия.

"За три с половиной года моей работы в должности губернатора Новгородской области взаимодействие правительства с Росгвардией всегда строилось тесно и корректно, все задачи выполняются. Уверен, вы продолжите эти традиции", – подчеркнул Андрей Никитин.

Издание отмечает, что Сергей Александрович Исаков родился 30 июня 1974 года в поселке Софпорог Лоухского района Республики Карелия. В 2002 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1994 году. С 2005 по 2016 гг. занимал руководящие должности в отряде милиции специального назначения и СОБР МВД по Республике Карелия. В 2016 году был назначен на должность заместителя начальника отдела (по материальному и техническому обеспечению) Отдела Росгвардии по Республике Карелия, в 2018 – на должность заместителя начальника Управления Росгвардии по Республике Карелия.

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Комментарии

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карел
2020-06-30 09:49:57
Молодец . Сергей , респект и уважуха !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гость
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