Замначальника Управления Росгвардии Карелии Сергей Исаков получил новую должность в Новгородской области

Полковник полиции Сергей Исаков стал временно исполняющим обязанности начальника Управления Росгвардии по Новгородской области.

Как сообщает информационное издание "Великий Новгород", 29 июня губернатор Андрей Никитин встретился с временно исполняющим обязанности начальника Управления Росгвардии по Новгородской области, полковником полиции Сергеем Исаковым. Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия.

"За три с половиной года моей работы в должности губернатора Новгородской области взаимодействие правительства с Росгвардией всегда строилось тесно и корректно, все задачи выполняются. Уверен, вы продолжите эти традиции", – подчеркнул Андрей Никитин.

Издание отмечает, что Сергей Александрович Исаков родился 30 июня 1974 года в поселке Софпорог Лоухского района Республики Карелия. В 2002 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1994 году. С 2005 по 2016 гг. занимал руководящие должности в отряде милиции специального назначения и СОБР МВД по Республике Карелия. В 2016 году был назначен на должность заместителя начальника отдела (по материальному и техническому обеспечению) Отдела Росгвардии по Республике Карелия, в 2018 – на должность заместителя начальника Управления Росгвардии по Республике Карелия.