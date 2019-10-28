Заморозки до -14 ожидаются во вторник на севере Карелии

О погоде на 29 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица.



Ветер переменный слабый.

Температура воздуха ночью составит -5, -7 градусов, днем будет -1, -3.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер переменный направлений слабый.

Ночью похолодает до -3, -8 градусов, на севере до -14. Днем потеплеет до +1, -4 градусов, местами будет -8.