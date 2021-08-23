Заморозки идут в Карелию

МЧС предупреждает о ночных заморозках на севере республики.

Согласно штормовому предупреждению Карельского Гидрометцентра, в ночные часы 25-27 августа местами по северным районам республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1ºС.

В МЧС рекомендуют жителям Карелии:

- ограничить поездки на личном транспорте в ночное время ввиду гололедных явлений и отсутствия зимней резины;

- неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения, максимально учитывать гололедные явления и дорожную обстановку;

- учитывать влияние низких температур в ночное время при организации выхода туристических групп на маршруты.