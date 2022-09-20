Заморозки нагрянут в Карелию на четыре ночи

Региональное управление МЧС предупреждает о заморозках, которые с 21 по 24 сентября придут в большинство районов Карелии.

По информации Карельского Гидрометцентра, в ночные и утренние часы 21 сентября на северо-западе, а с 22 по 24 сентября местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1, -3 градусов.

Под действие опасного явления может попасть вся территория республики, включая Петрозаводск.

В МЧС Карелии рекомендуют ограничить поездки на личном транспорте в ночное время ввиду гололедных явлений и отсутствия зимней резины, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения, максимально учитывать гололедные явления и дорожную обстановку, учитывать влияние низких температур в ночное время при организации выхода туристических групп на маршруты.

Ранее синоптики Карелии рассказали, какая погода придет на смену проливному дождю.