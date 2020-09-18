Заморозки ожидаются в Карелии в воскресенье

О погоде на 20 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, 20 сентября, по республике Карелия ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром местами в воздухе и на почве заморозки.

Ветер северо-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью: +1, +6 градус, местами до -2 градусов. Днем: +7, +12 градусов.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков.

Ветер западный умеренный.

Температура воздуха ночью: +3, +5 градусов. Днем: +10, +12 градусов.