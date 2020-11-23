Зампредседателя горсовета Петрозаводска Матвееву, обвиняемому в получении взятки в 4 млн рублей, продлили меру пресечения

Петрозаводский городской суд продлил меру пресечения - ЗОД (запрет определенных действий) зампредседателя Петросовета Валерию Матвееву до мая 2021 года.

Судья Петрозаводского городского суда Наталья Федичева продлила ЗОД (запрет определенных действий) зампредседателя Петросовета Валерию Матвееву до 11 мая 2021 года и на аналогичный срок – полгода продлена мера пресечения взяткодателю Александру Ивину.

Норма ЗОД – запрет определенных действий – предполагает, что Матвееву и Ивину, в частности, запрещено общаться с лицами, допрошенными по делу, выходить из дома с 20.00 до 6 часов утра, пользоваться телефонной связью и интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, за исключением заявлений, жалоб и ходатайств, связанных с их уголовными делами.

Напомним, что 12 ноября Петрозаводский суд получил уголовное дело зампредседателя Петросовета Валерия Матвеева. Рассматривать дело будет судья Роман Парамонов.

В этот же день суд получил уголовное дело фактического руководителя занимающегося строительством ООО "Полит-Консалт" Александра Ивина. Рассматривать дело взяткодателя Ивина предстоит судье Наталье Федичевой.

Как ранее сообщала "Столица на Онего", с учетом заключенного Матвеевым и Ивиным досудебного соглашения со следствием их дела будут рассматриваться в особом порядке. Он предусматривает возможность вынесения подсудимым более мягкого приговора: не более двух третей либо половины от максимально возможного в данном случае наказания - до 15 лет лишения свободы.

Матвеева и Ивина защищают опытные адвокаты: соответственно Александр Яковлев и Светлана Вечерская.

Отметим, что в "деле Матвеева" был еще один взяткодатель – Кротов, но он избежал наказания: уголовное дело в отношении него прекращено. Поскольку, по данным нашего издания, он написал явку с повинной о передаче им вместе с Ивиным взятки Матвееву и сотрудничал со следствием. Поэтому, согласно закону, Кротов освобожден от уголовной ответственности как лицо, добровольно сообщившее о совершенном им преступлении.

Напомним, что Валерий Матвеев был арестован 20 марта по обвинению в получении взятки в два миллиона рублей. Ее, по версии карельского Следкома, зампредседателя Петросовета Матвееву с 2018 по 2019 год передали уже Александр Ивин, а также директор занимающегося разработкой строительных проектов ООО "Рк-Реновация" Николай Кротов. По имеющейся информации, Александр Ивин передачу им лично взятки Матееву отрицает.

Ивин и Кротов, считает следствие, очевидно, с целью получения большей прибыли хотели на запланированных ими ранее 4-этажных зданиях в жилом комплексе "Черника" на улице Балтийской в Петрозаводске надстроить еще один этаж. Однако на состоявшихся ранее двух общественных слушаниях жители этого микрорайона не дали добро на дополнительный пятый этаж. Но Кротов и Ивин, подконтрольная которому фирма "Полит-Консалт" получила разрешительные документы на строительство домов, вероятно, рассчитывали каким-то образом решить этот вопрос. Кстати, по версии следствия, первоначально планировалось передать Матвееву четыре миллиона рублей и поэтому ему вменяется в вину такая большая сумма.

Заключение Валерием Матвеевым досудебного соглашения привело к новому резонансному делу. Напомним, что 17 июля сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии был задержан и на следующий день арестован председатель Петросовета Геннадий Боднарчук. Следком Карелии обвиняет его в получении взятки в особо крупном размере. Как мы ранее сообщали, деньги в сумме 1,5 миллиона рублей Боднарчуку, дело которого также расследует Александр Брюханов, якобы передал Матвеев.