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Зампрокурора Карелии приглашает на прием жителей, столкнувшихся с проблемами соцобеспечения и при решении пенсионных вопросов

Новости. Общество
16:15, 14 Сентября 2021
фото: © Прокуратура Республики Карелия, © «Столица на Онего»

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Заместитель прокурора Карелии Василий Шевченко и уполномоченный по правам человека в республике Лариса Бойченко проведут прием по пенсионным вопросам и вопросам оказания мер социальной поддержки, сообщили в ведомстве.

В среду, 15 сентября, заместитель прокурора Карелии Василий Шевченко и уполномоченный по правам человека в республике Лариса Бойченко выслушают тех, кто столкнулся с проблемами в решении пенсионных вопросов и вопросов оказания мер социальной поддержки.

Прием пройдет в прокуратуре на ул.Титова,4 в Петрозаводске с 12.00 до 13.00.

По вопросам записи на прием можно обращаться в прокуратуру Петрозаводска по телефону 8(8142) 593-262.

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