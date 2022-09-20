Замученный штрафами житель Карелии изрубил топором и сжег комплексы фиксации нарушений

Накопив более 20 штрафов за нарушения ПДД, житель Кондопоги решился на радикальные меры, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В отдел МВД Кондопожского района Карелии поступила информация о том, что неизвестный повредил четыре передвижных комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, расположенных за городом. Ущерб составил не менее 487 тысяч рублей.

Вскоре подозреваемый был установлен. Оказалось, 68-летний ранее имевший проблемы с законом кондопожанин накопил около 20 штрафов за превышение скорости. Устав от штрафов, мужчина решил расправиться с техникой. Подъехав к комплексам, он изрубил их топором, а затем поджёг.

Теперь вместо штрафов за превышение скорости кондопожанину грозит срок — до двух лет лишения свободы. Кроме того, он должен будет возместить причиненный ущерб — около полумиллиона рублей, которые мужчина уже согласился выплатить.