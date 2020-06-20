Замуровавшая 12-летнего сына в бетон россиянка хотела стать губернатором

Жительница Астрахани, убившая гантелей 12-летнего сына и замуровавшая его тело в бетон, хотела выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора Астраханской области.

Как пишет издание lenta.ru, об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал председатель совета местного отделения партии "Справедливая Россия" Олег Шеин.

По его словам, россиянка была членом партии. Он предположил, что у женщины долгое время «что-то творилось с головой». При этом она не была вспыльчивой.

"Это было в режиме, когда у человека что-то внутри происходит в голове", - пояснил Шеин.

Он рассказал, что женщина покинула партию в прошлом году после отказа однопартийцев поддержать ее в выдвижении на пост губернатора региона. По мнению Шеина, это могло стать катализатором дальнейших событий.

Напомним, 19 июня забетонированное тело 12-летнего подростка нашли под полом дома его старшего брата.

По данным следствия, 56-летняя мать ребенка в ходе ссоры убила его гантелей, после чего замуровала тело бетоном и спрятала под пол дома. При этом женщина, стараясь запутать следователей, 6 марта вместе с мужем обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что сын два дня назад ушел в школу и не вернулся. Женщина задержана, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").