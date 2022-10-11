Занятие с заключенными в Карелии психологи начали с цитаты Ричарда Баха

«Просто посмотри в зеркало и скажи: "Привет!"», — такая фраза, в частности, прозвучала на встрече в Сегежском районе, сообщили в УФСИН Карелии.

Психологи на встрече с осужденными одного из отрядов в СИЗО- 2 использовали цитату из произведения Ричарда Баха.



«Если тебе когда-нибудь захочется найти человека, который сможет преодолеть любую, самую невероятную беду, и сделать тебя счастливым, когда этого не может больше никто — просто посмотри в зеркало и скажи: «Привет!»



Занятие психологи назвали «Цени свою жизнь» и посвятили борьбе с наркотиками.



Отметим, Ричард Дэвид Бах — американский писатель, философ, публицист и пилот. Всемирную славу Баху принесла повесть «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» (1970), опубликованная, в том числе и в СССР, в журнале «Иностранная литература».