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Занятия по тренировке памяти организованы для пожилых жителей Карелии

Новости. Общество
17:40, 25 Июня 2021
фото: © Татьяна Воротынцева

На базе Комплексного центра социального обслуживания населения Карелии несколько месяцев будут проходить тренинги по улучшению памяти для жителей республики почтенного возраста, сообщили в правительстве региона.

Тренинги, помогающие улучшить память, сделать жизнь более комфортной и подарить радость общения проходят на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Карелии в рамках проекта «Вместе к активному долголетию». В течение пяти месяцев 20 граждан почтенного возраста будут проходить занятия по развитию памяти.

Эффективность таких тренингов давно доказана, отмечает методист занятий Людмила Афанасьева.

«Я пять лет провожу подобные встречи. В начале занятия делаем психо-гимнастический комплекс. Это дыхательные упражнения, которые насыщают мозг кислородом и улучшают кровообращение, и упражнения на моторику рук, что эффективно стимулирует умственные процессы. Затем разминка, например, вспоминаем синонимы-антонимы или работаем с анаграммами. Далее блок заданий на тренировку памяти, логические и математические примеры, загадки, ассоциации. Безусловно, всегда нужно смотреть на состав группы, учитывать возрастные особенности участников», — рассказывает специалист.

Как отмечают сами подопечные Центра, хорошая память — важная составляющая счастливого долголетия. Занятия имеют хороший антистрессовый эффект: улучшение памяти поможет не только чувствовать себя более уверенно, но и вернет комфорт в выполнении бытовых вещей. Список необходимых покупок будет запоминаться легче, пожилые люди будут лучше помнить схему принятия лекарств, куда положили ту или иную вещь или кому и когда нужно позвонить.

Занятия построены таким образом, что даже после их завершения пожилые люди смогут самостоятельно или с помощью волонтеров Комплексного центра продолжить тренировки.

Добавим, что проект «Вместе к активному долголетию», соавтором которого выступила Петрозаводская общественная организация социальной помощи «Берегиня», стал призером VIII открытого Конкурса социально значимых просветительских проектов для старшего поколения «Серебряный возраст».

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