Занятия по тренировке памяти организованы для пожилых жителей Карелии

На базе Комплексного центра социального обслуживания населения Карелии несколько месяцев будут проходить тренинги по улучшению памяти для жителей республики почтенного возраста, сообщили в правительстве региона.

Тренинги, помогающие улучшить память, сделать жизнь более комфортной и подарить радость общения проходят на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Карелии в рамках проекта «Вместе к активному долголетию». В течение пяти месяцев 20 граждан почтенного возраста будут проходить занятия по развитию памяти.

Эффективность таких тренингов давно доказана, отмечает методист занятий Людмила Афанасьева.

«Я пять лет провожу подобные встречи. В начале занятия делаем психо-гимнастический комплекс. Это дыхательные упражнения, которые насыщают мозг кислородом и улучшают кровообращение, и упражнения на моторику рук, что эффективно стимулирует умственные процессы. Затем разминка, например, вспоминаем синонимы-антонимы или работаем с анаграммами. Далее блок заданий на тренировку памяти, логические и математические примеры, загадки, ассоциации. Безусловно, всегда нужно смотреть на состав группы, учитывать возрастные особенности участников», — рассказывает специалист.

Как отмечают сами подопечные Центра, хорошая память — важная составляющая счастливого долголетия. Занятия имеют хороший антистрессовый эффект: улучшение памяти поможет не только чувствовать себя более уверенно, но и вернет комфорт в выполнении бытовых вещей. Список необходимых покупок будет запоминаться легче, пожилые люди будут лучше помнить схему принятия лекарств, куда положили ту или иную вещь или кому и когда нужно позвонить.

Занятия построены таким образом, что даже после их завершения пожилые люди смогут самостоятельно или с помощью волонтеров Комплексного центра продолжить тренировки.

Добавим, что проект «Вместе к активному долголетию», соавтором которого выступила Петрозаводская общественная организация социальной помощи «Берегиня», стал призером VIII открытого Конкурса социально значимых просветительских проектов для старшего поколения «Серебряный возраст».