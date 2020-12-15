Записи с видеокамер помогли поймать 18-летнюю рецидивистку в Петрозаводске

В Петрозаводске полицейские поймали юную воровку с помощью записей с видеокамер в магазине, сообщили в МВД Карелии.

В середине ноября в одном из магазинов крупной торговой сети в ходе ревизии выявили недостачу товара на сумму более 4 тыс. рублей. В числе похищенного оказались средства гигиены, косметика, маникюрные принадлежности. Работники заведения обратились с заявлением в полицию Петрозаводска и предоставили записи камеры видеонаблюдения.

В результате розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже причастна 18-летняя горожанка, которая ранее уже привлекалась к ответственности за аналогичные преступления. Она дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело.