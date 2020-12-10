"Заплыв на открытой воде Кижи SWIM" стал третьим по значимости событием туризма в России

Проект Кижи SWIM и музыкальный фестиваль "Ruskeala Symphony", представившие Карелию на "Russian Event Awards-2020", стали призерами этой престижной премии, сообщили в правительстве Карелии.

Небольшое и душевное спортивно-туристическое мероприятие "Заплыв на открытой воде КИЖИ SWIM Погружение в историю" заняло 3 место в финале IX Национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards-2020" в номинации "Лучшее туристическое событие в области спорта".

В финале, который проходил в Екатеринбурге, были представлены два проекта от Карелии - Кижи SWIM и музыкальный фестиваль "Ruskeala Symphony", завоевавший Гран-при этой престижной премии.

Команду организаторов проекта Кижи SWIM поздравляют и желают им снежной зимы, ведь 22-23 февраля они готовят еще один праздник спорта – зимний фестиваль "KareliaSkiFest".